Niente riunione a Natale per la famiglia nel bosco | la decisione in Appello sui figli

La Corte di Appello de L'Aquila ha respinto il ricorso di Nathan e Catherine, genitori che vivevano nel bosco di Palmoli, confermando la sospensione della loro potestà genitoriale e il collocamento dei figli in un centro protetto. La decisione segue le valutazioni del Tribunale per i Minorenni, che ha preso questa misura per tutelare il benessere dei minori.

© Iltempo.it - Niente riunione a Natale per la famiglia nel bosco: la decisione in Appello sui figli La Corte di Appello de L'Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli contro la sospensione della potestà genitoriale di Nathan e Catherine e l'allontanamento dei loro tre figli minori e la loro collocazione in un centro protetto alla presenza della madre, decisa dal Tribunale per i Minorenni. Il collegio ha adottato questa decisione dopo l'udienza documentale che si è svolta da remoto nel pomeriggio di tre giorni fa. Per la coppia anglo-australiana che ha tentato di poter riabbracciare i propri figli in tempo per Natale resta l'ordinanza del Tribunale per i Minori dell'Aquila che ha portato al trasferimento dei bambini da Palmoli (Chieti) a Vasto (Chieti), il 20 novembre scorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: La «famiglia nel bosco» resta divisa a Natale, la decisione dei giudici sui tre bambini che dà torto ai genitori Leggi anche: Famiglia nel bosco, Corte d’Appello rinvia decisione su ritorno figli a casa, tempo fino al 27 gennaio, legali: “Violata convenzione ONU” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Famiglia nel bosco, papà Nathan: «Sono più sereno». Prima di Natale la possibile riunione con i suoi bambini VIDEO; Famiglia nel bosco, il ricorso per far tornare i bambini con i genitori. La Russa: “I giudici decidano entro Natale”; Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello rinvia la decisione. I legali: Minori non ascoltati, convenzione Onu violata; Famiglia nel bosco, l’appello di La Russa: «I giudici decidano prima di Natale». Famiglia nel bosco, ricorso respinto in Appello: i figli resteranno lontani dai genitori anche a Natale - La Corte di Appello de L’Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli contro la sospensione della potestà genitoriale di Nathan e Catherine e ... iltempo.it

Famiglia nel bosco, i bimbi resteranno anche per Natale nella casa famiglia di Vasto - La Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il ricorso presentato dagli avvocati della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, avverso alla sospensione decisa dal Tribunale per i Minorenni ... msn.com

Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello respinge il ricorso: niente ricongiungimento, i bambini restano nella struttura protetta - Lo ha deciso la Corte d'Appello dell'Aquila, che ha rigettato il reclamo che Nathan e Catherine ... msn.com

7 GENNAIO: I CARDINALI DELLA FALSA CHIESA A RACCOLTA!

NATALE IN GRIGLIATA! Che sia una festa in famiglia o una riunione tra amici, il Natale si celebra anche intorno al fuoco! Dalla nostra macelleria troverai tutto quello che ti serve per una grigliata indimenticabile: Bistecche succulente Costine tenere - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.