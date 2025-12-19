Niente energia elettrica ai Colli il 22 dicembre Giampietro Pd al sindaco | Chieda un rinvio a E-Distribuzione

«Nel rispetto della sicurezza, si rinvii l’interruzione dell’energia elettrica prevista per lunedì 22 dicembre da E-Distribuzione in tante vie di Pescara Colli. Per le attività economiche è uno dei giorni di maggior lavoro, subirebbero un danno enorme». È la richiesta che formula il consigliere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

