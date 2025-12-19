Nicola Cincotta presenta il romanzo La congiunzione imperfetta della solitudine

Nicola Cincotta ci invita a esplorare le profondità dell’animo umano con il suo nuovo romanzo, “La congiunzione imperfetta della solitudine”. Tra Sicilia e Alpi, l’autore narra un viaggio emotivo attraverso solitudine e scelte irrisolte, immergendoci in una narrazione contemporanea di 240 pagine. Un’opera che richiede ascolto e riflessione, per scoprire le sfumature di un'esistenza complessa e autentica.

Casa Editrice: bookabook Genere: Narrativa contemporanea Pagine: 240 Prezzo: 18,00 € Codice ISBN: 979-1255993995 "La congiunzione imperfetta della solitudine " di Nicola Cincotta è un'immersione lenta e progressiva in una condizione esistenziale che non chiede comprensione immediata, bensì predisposizione all'ascolto. Il protagonista è un uomo che ha compiuto una scelta radicale: allontanarsi; dalla propria terra, la Sicilia, dalla famiglia, da una vita che avrebbe potuto garantirgli stabilità e continuità.

