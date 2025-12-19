Newcastle-Chelsea sabato 20 dicembre 2025 ore 13 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno quattro cartellini totali
Il prossimo incontro tra Newcastle e Chelsea, in programma sabato 20 dicembre 2025 alle ore 13:30, rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre nel campionato. Con le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, si analizzano le potenzialità di un match che si preannuncia equilibrato, con almeno quattro cartellini previsti. Questo confronto si inserisce in un momento di consolidamento dopo i quarti di finale di EFL Cup.
Newcastle e Chelsea hanno superato i quarti di finale di EFL Cup e ora si rituffano nel campionato con i Blues posizionati al quarto posto in classifica, anche se a -5 dl terzo, e i Magpies che hanno sei punti in meno. Per quanto riguarda la Premier League, gli uomini di Eddie Howe sono reduci . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Newcastle-Chelsea (sabato 20 dicembre 2025 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici. Almeno quattro cartellini totali
Leggi anche: Newcastle-Chelsea (sabato 20 dicembre 2025 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici
Premier League e Bundes: gare del weekend su Sky; Live Newcastle - Chelsea - Premier League: Punteggi & Highlights Calcio - 20/12/2025; Pronostico Newcastle-Chelsea: analisi, quote e consigli; Calcio estero, il programma del weekend: Spurs-Liverpool e Villarreal-Barça i match più attesi.
Premier League 2025-2026: Newcastle United-Chelsea, le probabili formazioni - Megpies e Blues si affrontano nel match in programma sabato all'ora di pranzo al St. sportal.it
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 20 dicembre: da Juventus-Roma a Lazio-Cremonese - Scoprite le migliori partite di sabato 20 dicembre 2025: dalla Serie A con Juventus- libero.it
Pronostico Newcastle-Chelsea: il trend viene interrotto - Chelsea è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it
Demain J17 #PremierLeague 13:30 | Newcastle vs. Chelsea 16:00 | Wolves vs. Brentford 16:00 | Man City vs. West Ham 16:00 | Brighton vs. Sunderland 16:00 | Bournemouth vs. Burnley 18:30 | Tottenham vs. Liverpool 21:00 | Leeds vs. Crystal Palace 21:00 | - facebook.com facebook
La doppietta di Garnacho e il gol di Pedro Neto regalano al Chelsea la semifinale di Carabao Cup. I Blues sbloccano il match a inizio ripresa con l’argentino, ma a 15’ dalla fine subiscono il pareggio dei gallesi. Nel finale la squadra di Maresca si riporta avanti x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.