Newcastle-Chelsea sabato 20 dicembre 2025 ore 13 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno quattro cartellini totali

Il prossimo incontro tra Newcastle e Chelsea, in programma sabato 20 dicembre 2025 alle ore 13:30, rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre nel campionato. Con le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, si analizzano le potenzialità di un match che si preannuncia equilibrato, con almeno quattro cartellini previsti. Questo confronto si inserisce in un momento di consolidamento dopo i quarti di finale di EFL Cup.

Newcastle e Chelsea hanno superato i quarti di finale di EFL Cup e ora si rituffano nel campionato con i Blues posizionati al quarto posto in classifica, anche se a -5 dl terzo, e i Magpies che hanno sei punti in meno. Per quanto riguarda la Premier League, gli uomini di Eddie Howe sono reduci . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

