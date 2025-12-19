Newcastle-Chelsea sabato 20 dicembre 2025 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici
Sabato 20 dicembre 2025 alle 13:30 si sfidano Newcastle e Chelsea in un match di grande interesse. Dopo aver superato i quarti di finale di EFL Cup, le due squadre tornano in campo per il campionato, con i Blues al quarto posto e i Magpies a sei punti di distanza. Un confronto che promette spettacolo e suspense, tra formazioni determinate a migliorare la loro posizione in classifica.
Newcastle e Chelsea hanno superato i quarti di finale di EFL Cup e ora si rituffano nel campionato con i Blues posizionati al quarto posto in classifica, anche se a -5 dl terzo, e i Magpies che hanno sei punti in meno. Per quanto riguarda la Premier League, gli uomini di Eddie Howe sono reduci . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
