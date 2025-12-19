Newcastle e Chelsea hanno superato i quarti di finale di EFL Cup e ora si rituffano nel campionato con i Blues posizionati al quarto posto in classifica, anche se a -5 dl terzo, e i Magpies che hanno sei punti in meno. Per quanto riguarda la Premier League, gli uomini di Eddie Howe sono reduci . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Newcastle-Chelsea (sabato 20 dicembre 2025 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici. Almeno quattro cartellini totali

Leggi anche: Newcastle-Chelsea (sabato 20 dicembre 2025 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Atalanta-Cagliari (sabato 13 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno un cleas sheet alla New Balance Arena

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Premier League e Bundes: gare del weekend su Sky; Live Newcastle - Chelsea - Premier League: Punteggi & Highlights Calcio - 20/12/2025; Pronostico Newcastle-Chelsea: analisi, quote e consigli; Calcio estero, il programma del weekend: Spurs-Liverpool e Villarreal-Barça i match più attesi.

Pronostico Newcastle-Chelsea: il trend viene interrotto - Chelsea è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it