Neve freddo e maltempo | a Natale sarà tempesta le previsioni meteo

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arrivo del Natale si avvicina, ma il meteo promette sorprese poco festive. Freddo intenso, neve e maltempo si preparano a coinvolgere l’Italia, con una perturbazione proveniente dalla Groenlandia che potrebbe sconvolgere le festività. Previsioni meteo allarmanti dipingono scenari di tempesta e instabilità, rischiando di dividere il paese e mettere a dura prova l’atmosfera natalizia.

(Adnkronos) – Freddo, maltempo, neve, pioggia, tempesta. A meno di una settimana dal Natale cambia il meteo sull'Italia e le previsioni dipingono scenari per nulla favorevoli, con un ciclone in discesa dalla Groenlandia a portare fiocchi e dividere in due l'Italia. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un peggioramento per la settimana natalizia con l'arrivo di .

