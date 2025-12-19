Nessun tavolo sul turismo Da Gironacci attacchi ossessivi

In un clima di polemiche infondate, Gironacci smentisce ogni coinvolgimento in tavoli o iniziative istituzionali sul turismo, sottolineando come il clamore sia stato alimentato artificiosamente attorno a questioni inesistenti. La realtà, infatti, è diversa: nessun percorso formale è stato avviato o convocato, smascherando il tentativo di creare allarmismi senza fondamento.

"Non è stato convocato alcun tavolo sul turismo né avviato alcun percorso istituzionale. Tanto rumore, costruito ad arte, attorno a un fatto che non esiste". Il sindaco Fabrizio Ciarapica spegne la polemica scatenata dalla veste istituzionale data all'incontro che, con l'assessore Mara Orazi, ha avuto con esponenti di Federalberghi e Centriamo sulla programmazione turistica. Ciarapica indirizza le sue precisazioni alla presidente di Viviamo Civitanova, che lo ha accusato di praticare la strategia dell'esclusione. "Si è trattato – precisa – esclusivamente di un incontro chiesto da Federalberghi, come avviene regolarmente con associazioni di categoria e operatori.

