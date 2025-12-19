Neres decisivo contro il Milan | voti alti e giudizi a confronto

Neres si distingue come protagonista nella semifinale di Supercoppa contro il Milan, con prestazioni che hanno ricevuto voti elevati e giudizi positivi. Il suo impatto decisivo ha contribuito alla vittoria del Napoli, confermando il suo ruolo chiave in questa importante sfida. Analizziamo i giudizi e le valutazioni che riflettono il suo rendimento e la sua determinazione sul campo.

Tra i volti più luminosi della semifinale di Supercoppa vinta dal Napoli contro il Milan. Apre Neres, poi Hojlund è devastante: il Napoli va in finale con merito. Milan, dov'è l'attacco? Supercoppa, il Napoli è in finale: Neres e Hojlund firmano il successo sul Milan. Il Napoli batte il Milan a Riad e conquista la finale di Supercoppa: decisivi Neres e Hojlund. Supercoppa Italiana 2025: Neres e Hojlund stendono il Milan. Il Napoli è la prima finalista.

Tuttosport: "Neres+Hojlund, è super Napoli. Flop Milan: resta solo il campionato" - Il Milan ha già salutato la Supercoppa italiana dopo la sconfitta per 2- milannews.it

Supercoppa Italiana, Neres e Højlund stendono il Milan. Napoli in finale - Il Napoli vola in finale di Supercoppa Italiana e lo fa con autorità, battendo 2- erreemmenews.it

Napoli con la spina dorsale, Milan senza. Hojlund dominante, Neres decisivo, Lobotka professore. A Riyadh Conte si prende la finale di Supercoppa. Analisi completa al link nel primo commento #Napoli #Supercoppa #Conte #Hojlund #Neres #Lobot - facebook.com facebook

In Napoli-Milan di Supercoppa a prendersi la scena è Rasmus Hojlund: l’attaccante danese regala nel primo tempo l’assist per Neres e nel secondo segna il gol del definitivo raddoppio In finale gli azzurri sfideranno la vincente x.com

