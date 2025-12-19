Tempo di lettura: 3 minuti di Carmen Cretoso Sono rientrati da pochissimi giorni dal viaggio umanitario in Ucraina. Della ventiduesima missione di Mediterranea Saving Humans, partita da Napoli e giunta a Leopoli non parlano solo le tonnellate di aiuti giunti nei paesi di guerra, non raccontano solo le foto ed i post sui social, la guerra la si comprende attraverso gli occhi di chi ne ha visto le macerie tra l’allarme per l’arrivo di un drone ed il rumore assordante di un missile. Tra i volontari della ventiduesima missione umanitaria, insieme agli attivisti di Napoli e Firenze, oltre al team sanitario di Mediterranea ed ai musicoterapisti di Music&Resilience, anche tre ragazzi di Scafati: Regina Scarico, Rosario Falcone e Francesco Cirillo, alla loro prima esperienza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Nell'inferno della guerra in Ucraina: l'esperienza di tre ragazzi scafatesi

