Nella Striscia di Gaza si muore di freddo | Said Esad Abidin aveva appena 29 giorni

Nella crisi umanitaria di Gaza, un neonato di soli 29 giorni ha perso la vita a causa del freddo e delle condizioni critiche. Arrivato all’ospedale Nasser di Khan Younis in circostanze gravissime, il suo decesso dopo poche ore rappresenta un tragico esempio delle difficoltà che affrontano i più vulnerabili in questa regione martoriata. Un dramma che evidenzia la drammatica realtà di chi lotta per sopravvivere.

