Nella messa Ferrari il mea culpa urbi et orbi

Il Natale di casa Ferrari si trasforma in una vera e propria messa, dove il mea culpa si leva forte e chiaro, senza più segreti. Dopo una stagione di scuse e rimorsi, i protagonisti si trovano a dover affrontare il loro bilancio con umiltà e sincerità, in un momento di riflessione collettiva che mette in luce le sfide, le responsabilità e la voglia di rinnovarsi.

© Ilgiornale.it - Nella "messa" Ferrari il mea culpa urbi et orbi Il Natale di casa Ferrari è stato una messa cantata con i celebranti rimasti senza voce per le troppe scuse raccontate durante la stagione. Fred Vasseur è arrivato a mangiare il panettone anche quest'anno, pur se avrebbe meritato solo carbone. Ma, forse perché in questo periodo si è tutti un po' più buoni e sinceri, finalmente ammette di aver commesso anche lui qualche errore. Non accetta che si dia la colpa a Loic Serra per la Sf-25 rimandando ogni responsabilità al povero Cardile andatosene nell'estate del 2024, ma almeno riconosce di aver sottovalutato un paio di cose che proprio marginali non sono: «Ho sottovalutato l'impatto che avrebbe avuto per Lewis cambiare squadra dopo 20 anni in un altro team. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Vasseur fa mea culpa a metà sul flop Ferrari: “SF-25 abbandonata ad aprile, ma non ho deciso solo io” Leggi anche: Juventus, David e Openda entrati in campo troppo tardi? Spalletti fa mea culpa: cosa è successo nella conferenza stampa post Fiorentina Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Nella messa Ferrari il mea culpa urbi et orbi; Il primo mea culpa firmato da Vasseur. Opera Cardinal Ferrari si è immediatamente messa a disposizione delle persone senza dimora che si sono viste smantellare i giacigli presenti nell’area della stazione. Nel corso della giornata, molte di loro si sono rivolte al Centro per ricevere coperte, vestiti e - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.