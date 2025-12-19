Nel SuperG della Val Gardena vince Zabystran podio e lacrime per Franzoni

Nel suggestivo scenario della Val Gardena, Jan Zabystran sorprende tutti conquistando il SuperG maschile, una vittoria che scuote il circuito di Coppa del Mondo. L’evento, segnato da emozioni intense e momenti di commozione, vede l’Italia protagonista con Franzoni sul podio e Franzoso protagonista di un gesto speciale. Un risultato che rimarrà nella memoria degli appassionati di sci alpino, celebrando talento e determinazione.

MILANO - La sorpresa Jan Zabystran vince il SuperG maschile della Val Gardena, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. Il ceco con il tempo di 1'24"86 fa scivolare sul secondo gradino lo svizzero Marco Odermatt.

LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2025 in DIRETTA: Zabystran vince una gara folle, esplode Franzoni con un podio, Innerhofer da impazzire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D'ISERE ALLE 10. oasport.it

Coppa del mondo di sci, Zabystran vince il SuperG maschile in Val Gardena. Terzo Franzoni - Ancora uno splendido podio dell'Italia in Val Gardena con l'arrivo di un nuovo talento: è Giovanni Franzoni, 24 anni, bresciano del lago di Garda, arrivato terzo in 1. sportmediaset.mediaset.it

Coppa del mondo di sci, SuperG maschile in Val Gardena: risultato in diretta live #SkySport x.com

Crociato ko per Molteni Problemi per Borsotti. Dopo la discesa sprint ecco il superG in Gardena: dentro Abbruzzese e Perathoner - facebook.com facebook

