Nel grosso suv a Montesilvano con 150 grammi di cocaina e una mazza da baseball arrestata ragazza di Pescara

Una ragazza di Pescara di 29 anni, nota alle forze dell’ordine, è stata fermata a Montesilvano. Durante un controllo, i carabinieri hanno trovato nel suo SUV 150 grammi di cocaina e una mazza da baseball. L’arresto sottolinea ancora una volta l’intensità delle operazioni contro il traffico di droga nella zona.

Una ragazza di 29 anni di Pescara, già nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata dai carabinieri nella zona dei grandi alberghi di Montesilvano. I militari del nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia, nella serata di giovedì 18 dicembre, ha tratto in arresto una giovane 29enne.

