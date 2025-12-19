Nel cuore di Metis. Ok al piano triennale crescono fatturato e posti di lavoro.

Nel cuore di Metis, Pisa si rafforza come centro strategico per la cybersicurezza della Toscana. La sede storica del consorzio ospita una task force specializzata nella gestione degli attacchi informatici contro enti e infrastrutture pubbliche, contribuendo alla crescita del fatturato e all’aumento dei posti di lavoro nel piano triennale. Un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza digitale della regione.

Pisa si conferma nodo strategico per la cybersicurezza della Regione Toscana. Nella sede storica del consorzio Metis, zona industriale di Ospedaletto, infatti opera la task force incaricata della gestione e del coordinamento degli attacchi informatici che colpiscono enti e infrastrutture pubbliche toscane consorziate. Ne fanno parte Estar, le aziende ospedaliere-universitarie di Careggi, Meyer, Pisa, Siena e Parma, le aziende USL Toscana nord ovest, centro e sud est, oltre a Fondazione Monasterio e Ispro. Ad illustrare il lavoro della task force, composta da "talenti digitali" giovanissimi e operativi grazie alle collaborazioni attivate con l’Università di Pisa e l’Università di Firenze, sono il presidente di Metis Toscana, Francesco Di Costanzo, e il direttore, Walter Volpi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

