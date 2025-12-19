Bacoli si prepara a vivere un pomeriggio speciale alla vigilia di Natale con “Bacoli Xmas Aperitif”, il primo dei due aperitivi previsti nel calendario degli eventi natalizi. L’iniziativa è promossa dal Comune di Bacoli, con il contributo della Città Metropolitana di Napoli, per animare il centro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Nel centro storico di Bacoli l'aperitivo della Vigilia di Natale: Musica, Live Show e intrattenimento

Natale 2025 a Bacoli: un mese di eventi con più di 40 appuntamenti.

Christmas in Bacoli: più di 40 appuntamenti tra concerti, mostre, spettacoli, aperitivi e mercatini - Un Natale ricco, soprattutto, di luci e di colori come le luminarie d'artista attraverso cui sono sorti due veri e pro ... napolitoday.it

