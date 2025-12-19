Nel carcere di Brindisi il riscatto passa per l’umanizzazione e l’arte con il progetto Dike 2

BRINDISI - Nei giorni scorsi, presso la casa circondariale di Brindisi, si è conclusa la seconda edizione del progetto "Dike 2 Qui ed ora", iniziativa promossa dalla cooperativa sociale “Il Sogno” con sede a San Pietro Vernotico, con l'obiettivo di agire sulla fragilità della detenzione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

