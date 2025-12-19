Nel 2025 l’Italia ha visto intrecciarsi come mai prima d’ora due mondi che ormai non possono più viaggiare separati: energia e digitale. Accumuli, impianti ibridi e data center hanno iniziato a parlare la stessa lingua. E nel 2026 questa convergenza è destinata a diventare la nuova normalità. Quando energia e digitale diventano un unico sistema . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Nel 2026 rete e cloud si fondono: boom di accumuli e impianti ibridi

