negrita serate da profeti in patria doppio concerto sold out al teatro petrarca

Il Teatro Petrarca di Arezzo si prepara a vivere un evento unico: due serate sold out con Negrita, protagonisti di un doppio concerto indimenticabile il 19 dicembre 2025. Un live diviso in due atti, con un finale speciale ricco di brani festaioli, che promette emozioni intense e coinvolgenti. Un appuntamento imperdibile per i fan e gli amanti della musica dal vivo, pronti a celebrare la grande energia della band toscana.

Arezzo, 19 dicembre 2025 – «Il concerto lo abbiamo diviso in due atti e abbiamo messo nel finale dei due atti i pezzi più festaioli. Verranno tanti amici, sarà emozionante. Ci saranno i nostri genitori, figli, fratelli, cognati, una bella emozione, oltre al pubblico di Arezzo». Così Pau dei Negrita racconta l’emozione di suonare ad Arezzo. La rock band aretina lo farà stasera e domani alle 21 con due concerti sold out in elettrico in programma al teatro Petrarca. Sono le ultime due tappe di “Canzoni per anni spietati tour 2025”, che è anche il titolo del loro ultimo album. La band di Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich, torna a casa per due date promosse da Fondazione Guido d’Arezzo con We! agency e MenGo Music Fest. 🔗 Leggi su Lanazione.it

