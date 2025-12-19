NEC-Ajax sabato 20 dicembre 2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 20 dicembre 2025 alle ore 20:00, il match tra NEC e Ajax si presenta come un’occasione imperdibile per gli appassionati di calcio. La sfida tra la squadra di Nimega, attualmente quarta in Eredivisie, e l’Ajax, a un solo punto di distanza, promette spettacolo e suspense. Scopri formazioni, quote e pronostici per un appuntamento che potrebbe riservare sorprese e emozioni intense.

Non capita spesso che il NEC giochi una partita di alto livello, ma questa volta la squadra di Nimega affronterà l'Ajax mentre occupa il quarto posto della classifica di Eredivisie, a un solo punto di distacco rispetto ai "Lancieri". Un quarto posto molto soddisfacente ovviamente, ma con una punta di amaro, perché avrebbe potuto essere . Pronostico Nijmegen-Ajax 20 Dicembre 2025: 17ª Giornata di Eredivisie. Lo sapevi Solo un giocatore ha vinto la Champions con tre club diversi Si chiama Clarence Seedorf. Ha alzato la Coppa dalle grandi orecchie con Ajax (1995), Real Madrid (1998) e Milan (2003 e 2007): 4 titoli con 3 squadre diverse. Un unicum nella storia

