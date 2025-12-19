NEC-Ajax sabato 20 dicembre 2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici
Non capita spesso che il NEC giochi una partita di alto livello, ma questa volta la squadra di Nimega affronterà l’Ajax mentre occupa il quarto posto della classifica di Eredivisie, a un solo punto di distacco rispetto ai “Lancieri”. Un quarto posto molto soddisfacente ovviamente, ma con una punta di amaro, perché avrebbe potuto essere . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Si chiama Clarence Seedorf. Ha alzato la Coppa dalle grandi orecchie con Ajax (1995), Real Madrid (1998) e Milan (2003 e 2007): 4 titoli con 3 squadre diverse. Un unicum nella storia
