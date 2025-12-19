NBA i Knicks dopo la coppa calano il Settebello ok gli Heat di Fontecchio

Dopo la vittoria della NBA Emirates Cup, i Knicks di New York tornano in campo con determinazione, conquistando la settima vittoria consecutiva contro gli Indiana Pacers. Nonostante alcune assenze di peso e un inizio in salita, la squadra si è rialzata e ha dimostrato carattere e tenacia. La sfida, decisa da una tripla decisiva, conferma il momento positivo dei padroni di casa, pronti a continuare la loro marcia in regular season.

New York (Stati Uniti), 19 dicembre 2025 – I New York Knicks, reduci dai festeggiamenti per la vittoria della NBA Emirates Cup, si sono rituffati nella regular season inanellando la settima vittoria di fila dopo aver piegato 114-113 e non senza fatica gli Indiana Pacers: orfana di giocatori di peso come Towns, Hart McBride e Robinson, la franchigia della "Grande Mela" ha patito all'inizio un po' le fatiche dalla finale di Las Vegas finendo sotto 28-12 durante i primi 12', ma poi ha via via ripreso quota mettendo il punto esclamativo sulla vittoria grazie a una tripla a 4.4" dalla fine di Jalen Brunson, MVP di serata grazie a un bottino di 25 punti, 7 rimbalzi e altrettanti assist.

