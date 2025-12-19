Nativitas torna il concerto di Natale del coro Santa Cecilia

Il concerto di Natale del coro Santa Cecilia torna ad incantare Agrigento con la sua 34ª edizione di Nativitas. Un appuntamento imperdibile che celebra la tradizione musicale natalizia, portando emozioni e atmosfere magiche attraverso le voci del coro dell’associazione filarmonica. Un momento di unità e festa che rinnova il legame tra musica e comunità durante le festività.

La tradizione musicale del Natale torna a risuonare ad Agrigento con "Nativitas", storico appuntamento del coro dell'associazione filarmonica Santa Cecilia che quest'anno raggiunge la sua 34esima edizione. Il concerto si terrà domenica 21 dicembre alle 19 nella chiesa del Santissimo Crocifisso.

