Natale sicuro sequestrati all’Osmannoro 800mila prodotti non conformi venduti sugli scaffali

Continuano i controlli della Guardia di Finanza nell’ambito dell’operazione ‘Natale sicuro’, che ha già sequestrato circa 800mila prodotti non conformi. L’intervento, di grande rilievo a livello locale, mira a garantire la sicurezza dei consumatori e a prevenire la diffusione di articoli potenzialmente pericolosi durante il periodo natalizio. Un’azione decisa per tutelare la salute pubblica e mantenere un mercato più sicuro e trasparente.

FIRENZE – Prosegue l’operazione ‘Natale sicuro’ della Guardia di Finanza. Un intervento di straordinario rilievo per dimensioni, impatto e valore sociale e? stato portato a termine dal comando di Firenze, che ha sequestrato circa 800mila articoli potenzialmente pericolosi, destinati in larga parte alla vendita nel periodo natalizio, impedendone la diffusione sul mercato e tutelando concretamente la sicurezza dei consumatori. L’operazione si inserisce in un articolato e capillare dispositivo di controllo economico del territorio, pianificato dal comando provinciale della Guardia di finanza di Firenze e attuato in linea con gli indirizzi strategici del comando regionale Toscana, con particolare intensificazione in vista delle festivita?, fase dell’anno in cui l’aumento dei consumi accresce il rischio di immissione sul mercato di prodotti non conformi agli standard di sicurezza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Prodotti natalizi non conformi sugli scaffali: maxisequestro a Grosseto Leggi anche: Operazione Natale sicuro a Prato, sequestrati 90mila articoli non conformi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Operazione Natale sicuro a Prato, sequestrati 90mila articoli non conformi - Al termine degli accertamenti, i finanzieri del Gruppo di Prato hanno effettuato un accesso presso un ese ... msn.com

