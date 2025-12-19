Natale sicuro forze dell’ordine al lavoro
Le forze dell’ordine sono impegnate a garantire un Natale sicuro, proteggendo cittadini e visitatori. Le città d’arte si preparano ad accogliere turisti da tutto il mondo, con prenotazioni in aumento. Un clima di festa e sicurezza si unisce per rendere il periodo natalizio un momento di gioia e tranquillità per tutti.
Forze dell’ordine al lavoro per un Natale sicuro. Boom prenotazioni per il nostro Paese e le sue città d’arte. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Sicurezza sul lavoro nelle forze dell’ordine, l’allarme del Siap: “Norme ferme al 2019, servono interventi immediati”
Leggi anche: Piantedosi “Riflettere su difficoltà del lavoro delle forze dell’ordine”
Controlli notturni sulle strade, scatta il piano Natale sicuro: «Vogliamo garantire la miglior tranquillità ai nostri cittadini e ai turisti» - Vale a dire più agenti di Polizia Locale sulle strade e nelle piazze, più controllo e prevenzione. ilgazzettino.it
Natale sicuro, forze dell'ordine al lavoro
Operazione Natale sicuro con la settimana della legalità promossa dal comune di Avezzano nell’ambito del progetto “Comunità coesa, città più sicura” https://www.terremarsicane.it/operazione-natale-sicuro-con-la-settimana-della-legalita-promossa-dal-comu - facebook.com facebook
Il Natale sta arrivando velocissimo, sicuro di stare al passo Attiva l’offerta iliadbox, hai tempo fino al 30 dicembre, ore 10. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.