Natale reflusso gastroesofageo per 1 italiano su 10 le regole d’oro per godersi le feste

Le festività natalizie portano con sé momenti di convivialità e festeggiamenti, ma anche sfide per chi soffre di reflusso gastroesofageo. Con le abitudini alimentari che cambiano, è importante conoscere le regole d’oro per godersi le feste senza disturbi. Un modo per vivere il Natale in serenità, mantenendo il piacere del buon cibo senza compromettere il benessere.

(Adnkronos) – Durante le vacanze natalizie cambiano le abitudini alimentari: si mangia di più, più lentamente e spesso in modo più ricco. Tutto questo può peggiorare i sintomi del reflusso gastroesofageo, una patologia che colpisce quasi 1 italiano su 10: il 9%, stima Aigo, Associazione italiana gastroenterologi e endoscopisti digestivi. "A tavola, da Natale all'Epifania, .

