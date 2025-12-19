Natale per tutti | la festa della Comunità di Sant’Egidio che non esclude nessuno

Il Natale per tutti della Comunità di Sant’Egidio a Bologna è un gesto di solidarietà e inclusione, un’occasione per condividere calore e speranza con chi è più fragile. Un momento in cui nessuno viene escluso, dove anziani soli, migranti, persone senza dimora e famiglie in difficoltà trovano accoglienza e solidarietà. Una festa che unisce la comunità sotto il segno della generosità e dell’amore.

Il Natale per tutti che la Comunità di Sant'Egidio sta preparando a Bologna vuole essere una festa che non lascia fuori nessuno: anziani soli, persone senza dimora, migranti e profughi, famiglie che attraversano un momento difficile. Come ogni anno, Sant'Egidio celebra il Natale mettendo al.

