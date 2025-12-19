Natale la rete dei presepi della provincia di Firenze

Scopri la rete dei presepi della provincia di Firenze, un affascinante percorso tra tradizione religiosa e bellezza paesaggistica. Un'occasione unica per immergersi nello spirito natalizio, tra i suggestivi borghi toscani e le loro atmosfere magiche. Un viaggio tra arte, spiritualità e cultura che invita a riscoprire il vero senso del Natale e i tesori nascosti della nostra terra.

Il Presepe come simbolo di tradizione religiosa e di raccoglimento spirituale, ma anche un'opportunità per far conoscere la bellezza delle città e la magia che si respira nei piccoli borghi della Toscana. E' in questo ambito che si colloca la nuova "rete" dei Presepi che ha promosso la Città.

Presepi e iniziative natalizie in provincia di Siena - A Sovicille, in provincia di Siena, dal 14 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 sarà possibile visitare la mostra " I presepi di Sovicille" nel Centro Culturale La Tinaia. lanazione.it

“Le città dei Presepi”, IV edizione: la rete presepiale del Salento in 7 comuni - Presso la sede della Provincia di Lecce, a Palazzo Adorno, si è svolta oggi la presentazione del programma "Le Città dei Presepi". corrieresalentino.it

: una rete sempre più grande fatta di relazioni, supporto e collaborazione. Grazie a TF Vetritalia Srl , realtà imprenditoriale di che quest'anno sostiene le iniziative del nostro #natale. #proloco #unpli #ilnatalechenontia - facebook.com facebook

