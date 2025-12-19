Natale in viaggio | scatta l’esodo delle feste Week-end da bollino rosso

L’esodo natalizio è ufficialmente partito, con milioni di italiani in movimento verso destinazioni festive. Da venerdì 19 a lunedì 22 dicembre, le strade si riempiranno di veicoli, segnando il week-end da bollino rosso. Secondo le stime di Anas, circa 35 milioni di transiti renderanno il viaggio natalizio un’esperienza intensa e, talvolta, complicata. Prepararsi al meglio è fondamentale per affrontare serenamente le festività.

