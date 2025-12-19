Natale in città Verona moltiplica gli eventi per bambini adolescenti e famiglie | eventi fino al 6 gennaio
Verona si trasforma in un incanto natalizio, offrendo un ricco calendario di eventi per bambini, adolescenti e famiglie fino al 6 gennaio. Con l’arrivo delle vacanze, la città si anima di luci, spettacoli e attività che coinvolgono grandi e piccoli, creando un’atmosfera magica e festosa. Un’occasione unica per vivere il Natale in modo speciale nel cuore della città.
Con l’avvicinarsi delle vacanze scolastiche, Natale per Verona entra nel vivo e inaugura la sua fase più intensa e partecipata. A partire da questo fine settimana, il calendario della manifestazione si arricchisce di numerosi appuntamenti dedicati a bambine, bambini, adolescenti e famiglie. 🔗 Leggi su Veronasera.it
