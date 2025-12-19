Natale e Capodanno collegamenti garantiti a Salerno | ecco le navette straordinarie

Durante le festività natalizie e di Capodanno, Salerno introduce navette straordinarie per assicurare collegamenti essenziali in città. Un servizio pensato per facilitare gli spostamenti e garantire una migliore mobilità durante i giorni di maggiore afflusso, superando le limitazioni del trasporto pubblico ordinario. Un’opportunità per vivere le celebrazioni in tutta tranquillità, mantenendo il legame tra i quartieri e i principali punti di interesse della città.

In vista delle festività natalizie e di Capodanno, il Comune di Salerno ha predisposto un servizio di navette straordinario per garantire un minimo di collegamenti sul territorio cittadino nei giorni caratterizzati da forti limitazioni al trasporto pubblico ordinario. Busitalia Campania aveva già.

