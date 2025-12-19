Natale di solidarietà doni ai bimbi ricoverati nei reparti di Pediatria e Oncologia Ematologica del Policlinico

Il Natale di solidarietà si accende con un gesto di generosità e speranza. Grazie all'iniziativa promossa da Failp Cisal Catania, parte dei doni raccolti sono stati consegnati ai piccoli pazienti ricoverati nei reparti di Pediatria e Oncologia Ematologica del Policlinico di Catania, portando un sorriso e un po’ di conforto in un momento difficile. Un gesto che fa la differenza, unendo comunità e solidarietà.

Mattarella, doni ai bambini della case-famiglia: "Il Quirinale è più bello con voi, siete il futuro" - Una giornata particolare al palazzo del Quirinale, che risuonava oggi di voci bambini e canzoni di Natale, compresa l'immancabile Mariah Carey con All I want for Christmas is you. repubblica.it

I bambini ospiti di case famiglia da Mattarella, merenda e doni di Natale al Colle: siete il futuro - Sessanta bambine e bambini ospiti di case famiglia dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle festività natalizie, hanno partecipato nel pomeriggio al Quirinale a 'Doni di ... msn.com

Natale di solidarietà al ‘Salesi’: i Vigili del Fuoco di Ancona vestono i panni di Babbo Natale - facebook.com facebook

