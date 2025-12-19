Natale di solidarietà doni ai bimbi ricoverati nei reparti di Pediatria e Oncologia Ematologica del Policlinico
Il Natale di solidarietà si accende con un gesto di generosità e speranza. Grazie all'iniziativa promossa da Failp Cisal Catania, parte dei doni raccolti sono stati consegnati ai piccoli pazienti ricoverati nei reparti di Pediatria e Oncologia Ematologica del Policlinico di Catania, portando un sorriso e un po’ di conforto in un momento difficile. Un gesto che fa la differenza, unendo comunità e solidarietà.
Una parte dei doni raccolti grazie all'iniziativa "Natale di Solidarietà", promossa da Failp Cisal Catania e destinati all'associazione "Cappuccini", è andata anche ai piccoli pazienti ricoverati presso l'azienda ospedaliera Policlinico di Catania. La segretaria provinciale Loredana Marcellino si. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
