Natale di solidarietà con la donazione di sangue dei carabinieri di Città di Castello

Un Natale all’insegna della solidarietà e della generosità: la compagnia dei Carabinieri di Città di Castello, sotto la guida del capitano Massimiliano Croce, ha organizzato con successo una giornata di donazione del sangue in collaborazione con l’Avis locale. Un gesto di altruismo che unisce la comunità in un momento di festa, dimostrando come il vero spirito natalizio si traduca anche nel dono di sé per gli altri.

Un Natale all'insegna della solidarietà. La compagnia carabinieri di Città di Castello, guidata dal capitano, Massimiliano Croce, ha promosso e realizzato con successo una giornata di donazione del sangue, in collaborazione con l’Avis di Città di Castello, presieduta da Marcello Novelli, con il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

