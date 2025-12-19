Natale di solidarietà con la donazione di sangue dei carabinieri di Città di Castello

Un Natale all’insegna della solidarietà e della generosità: la compagnia dei Carabinieri di Città di Castello, sotto la guida del capitano Massimiliano Croce, ha organizzato con successo una giornata di donazione del sangue in collaborazione con l’Avis locale. Un gesto di altruismo che unisce la comunità in un momento di festa, dimostrando come il vero spirito natalizio si traduca anche nel dono di sé per gli altri.

Natale all’Aou Senese: donazione di sangue speciale per la Guardia di Finanza di Siena - Con questo spirito la Guardia di Finanza di Siena è stata autrice di un bel gesto di generosità, con una donazione di sangue speciale, in occasione delle festività, ... radiosienatv.it

Cardarelli, auguri nel segno della donazione sangue con Peppe Iodice e Gigi Finizio - Si è svolta stamattina la festa di Natale del Cardarelli che, tradizionalmente, vede la premiazione di medici e infermieri per il lavoro svolto nel corso ... ilmattino.it

Salerno, la solidarietà non va in vacanza a Natale: aperti dormitori e mense della Caritas - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.