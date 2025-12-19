Natale di solidarietà | Anas Veneto al fianco di Elettra con eventi e raccolte fondi
Con l’arrivo del Natale, Anas Veneto si impegna a diffondere solidarietà attraverso eventi e raccolte fondi, continuando il progetto “Un Sorriso per Elettra”. Un’iniziativa che da anni sostiene la piccola Elettra Cantachin, portando speranza e supporto a chi ne ha più bisogno durante questa stagione di condivisione.
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie proseguono le iniziative solidali di Anas Veneto - Zonale Bonavigo legate al progetto “Un Sorriso per Elettra”, un percorso di solidarietà che l’associazione segue da diversi anni a sostegno della piccola Elettra Cantachin. Il calendario degli. 🔗 Leggi su Veronasera.it
