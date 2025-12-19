Natale di Notte 2025 | a Battipaglia la magia delle luci dei folletti e delle fate

Vivi l’incanto del Natale di Notte 2025 a Battipaglia, dove le luci, i folletti e le fate trasformano la città in un magico villaggio natalizio. Dal 8 dicembre all’11 gennaio, tra mercatini, musica, spettacoli e gesti di solidarietà, immergiti in un’atmosfera unica e coinvolgente, perfetta per riscoprire lo spirito delle feste in un luogo incantato all’aperto.

© Zon.it - Natale di Notte 2025: a Battipaglia la magia delle luci, dei folletti e delle fate Dall'8 dicembre all'11 gennaio la città si trasforma in un villaggio natalizio a cielo aperto tra mercatini, musica, spettacoli e solidarietà. Dall'8 dicembre all'11 gennaio Battipaglia si trasforma in un grande villaggio natalizio a cielo aperto con "Natale di Notte – Serre d'Inverno 2025", un ricco cartellone di eventi pensato per famiglie, giovani e visitatori di tutte le età. Un'iniziativa che unisce tradizione, spettacolo, musica, solidarietà e intrattenimento, patrocinata dal Comune di Battipaglia e promossa dal progetto giovani diNotte. La città sarà avvolta da un'atmosfera fiabesca fatta di luci, installazioni scenografiche, mercatini, spettacoli itineranti e grandi appuntamenti musicali, confermandosi uno dei poli natalizi più attrattivi del territorio.

