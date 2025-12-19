Natale comunità e identità | la cena del Comitato Con Te Napoli che unisce passione e partecipazione

In un’atmosfera di convivialità e passione, il Comitato “Con Te Napoli” celebra il Natale unendo comunità e identità. La cena natalizia diventa un’occasione speciale per rafforzare legami, condividere valori e alimentare la progettualità, nel cuore del tifo azzurro. Un momento di incontro che trasmette riconoscenza, appartenenza e la forza di una comunità unita dalla passione per la propria città e i propri ideali.

© Gbt-magazine.com - Natale, comunità e identità: la cena del Comitato “Con Te Napoli” che unisce passione e partecipazione Una cena di Natale che rafforza identità, partecipazione e progettualità nel cuore del tifo azzurro. Il Natale è da sempre un momento di incontro, riconoscimento e appartenenza. È in questo spirito che, mercoledì 17 dicembre 2025, il ristorante Il Granaio di Napoli ha ospitato la tradizionale cena di auguri di Natale del Comitato “ Con Te Napoli ”, un appuntamento ormai consolidato per il mondo del tifo organizzato partenopeo. Una serata che ha unito convivialità, progettualità e visione, confermando il ruolo centrale del Comitato nella comunità azzurra. Natale come rito di comunità. L’atmosfera natalizia ha accolto i componenti del Direttivo, i membri onorari e numerose personalità del panorama sportivo, professionale e associativo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com Leggi anche: Il Comitato “Con Te Napoli” presenta la proposta per l’introduzione del VAR a richiesta Leggi anche: Napoli, il Comitato “Con Te Napoli” ottiene una prima vittoria. A Lecce anche i residente in Campania La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Progetto Arca: a Natale 5mila cene speciali per i senzatetto/ A Milano il 18 dicembre torna la “cena seduta” - Progetto Arca, le iniziative di Natale della Fondazione: dei menù natalizi alla "cena seduta", ecco l'offerta per i senzatetto ... ilsussidiario.net

Il Natale che scalda il cuore. La cena per i poveri è speciale. C’è la fila di volontari: oltre 40 - "Prima aderivano molti giovani per dare un aiuto, ora gente di tutte le età" ... msn.com

A Busto Arsizio la cena solidale di Natale dell’amministrazione comunale il 18 dicembre - La cena vedrà la partecipazione dei ragazzi della Belotti Band (C. varesenews.it

Il Natale ha il suono delle campane. Un suono che unisce, accompagna e crea comunità. . ` , progettato da ECAT e sviluppato in collaborazione - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.