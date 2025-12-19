Natale comunità e identità | la cena del Comitato Con Te Napoli che unisce passione e partecipazione

In un’atmosfera di convivialità e passione, il Comitato “Con Te Napoli” celebra il Natale unendo comunità e identità. La cena natalizia diventa un’occasione speciale per rafforzare legami, condividere valori e alimentare la progettualità, nel cuore del tifo azzurro. Un momento di incontro che trasmette riconoscenza, appartenenza e la forza di una comunità unita dalla passione per la propria città e i propri ideali.

Una cena di Natale che rafforza identità, partecipazione e progettualità nel cuore del tifo azzurro. Il Natale è da sempre un momento di incontro, riconoscimento e appartenenza. È in questo spirito che, mercoledì 17 dicembre 2025, il ristorante Il Granaio di Napoli ha ospitato la tradizionale cena di auguri di Natale del Comitato “ Con Te Napoli ”, un appuntamento ormai consolidato per il mondo del tifo organizzato partenopeo. Una serata che ha unito convivialità, progettualità e visione, confermando il ruolo centrale del Comitato nella comunità azzurra. Natale come rito di comunità. L’atmosfera natalizia ha accolto i componenti del Direttivo, i membri onorari e numerose personalità del panorama sportivo, professionale e associativo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

