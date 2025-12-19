Si è tenuto oggi, presso l’ICAM di Lauro, un pranzo di Natale organizzato e offerto dal Garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello.L’istituto a custodia attenuata dell’avellinese ospita ad oggi sei detenute madri e sei bambini, che sono incluse in un totale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Natale all’ICAM di Lauro: un pranzo di speranza per le madri detenute e i loro bambini

Leggi anche: Pranzo di Natale all'ICAM di Lauro, Ciambriello: "Quali colpe hanno i bambini delle madri detenute?"

Leggi anche: Il Garante Ciambriello pranza con le madri detenute: “Ora basta”

