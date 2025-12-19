Natale al ristorante la stima di Confcommercio | Spesa media di 82 euro e fiducia moderata tra i ristoratori
Il Natale si avvicina e i ristoranti di Cesena si preparano a essere ancora una volta protagonisti delle festività. Secondo le stime di Confcommercio, la spesa media per il pranzo natalizio si aggira intorno agli 82 euro a persona, con un incremento del 5,1% rispetto all’anno scorso. Nonostante una fiducia moderata tra i ristoratori, il ricordo di convivialità e tradizione resta forte, rendendo il ristorante un luogo di incontro importante anche durante le festività.
Sarà ancora una volta il ristorante uno dei luoghi privilegiati del Natale anche a Cesena. Secondo le stime di Fip-Confcommercio, il pranzo del 25 dicembre farà registrare una spesa media di 82 euro a persona, bevande incluse, in aumento del 5,1% rispetto allo scorso anno. Un dato che riflette un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
