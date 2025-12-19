Natale ad Aversa | da stasera la ruota panoramica domani apre la pista sul ghiaccio

Il Natale è da sempre la festa più amata dai bambini. Così, anche quest'anno, il Comune di Aversa ha previsto l'installazione di due attrazioni che faranno divertire non solo i più piccoli, ma anche gli adulti: la ruota panoramica in piazza Municipio e una pista di pattinaggio sul ghiaccio nella vicina piazza Don Peppe Diana.

