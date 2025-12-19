Natale a Roma | orari Metro e Bus il 24 il 25 e il 31 dicembre e 1 gennaio 2026

Durante le festività natalizie a Roma, i servizi di Metro e Bus subiranno variazioni negli orari il 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio 2026. Questi interventi mirano a garantire spostamenti più efficienti e collegamenti più fluidi tra le zone periferiche e i principali punti di interesse della città, facilitando così l’esperienza di residenti e turisti nello splendido scenario delle festività.

Per le festività natalizie a Roma sono stati previsti importanti interventi finalizzati a soddisfare la crescente richiesta di spostamenti, puntando a migliorare i collegamenti tra le zone più esterne della città verso il centro storico e con i grandi attrattori commerciali, turistici, culturali e spirituali del territorio. In particolare, si registrerà un generale potenziamento dell'offerta di trasporto pubblico di superficie nella fascia oraria 10.30-20.30 come nei sabati e nei giorni festivi, ci saranno 3 giornate di gratuità su tutta la rete, il ritorno fino alla Befana delle 2 linee speciali gratuite e la riapertura serale della Metro A.

