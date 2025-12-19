Natale a Chioggia nel weekend il coro Werevolution e la festa con Radio Wow
Il Natale a Chioggia si avvicina, portando con sé un fine settimana di eventi emozionanti. Il coro Werevolution e Radio Wow Chioggia si preparano a rendere speciale il periodo più magico dell’anno, offrendo un programma ricco e coinvolgente. Un’occasione unica per vivere momenti di festa e condivisione, adatti a tutte le età, tra musica, tradizioni e tanta allegria.
Chioggia si prepara a vivere il fine settimana più importante prima di Natale con un programma particolarmente ricco, pensato per coinvolgere tutti: famiglie, bambini e giovani. Fiore all’occhiello dell’offerta di intrattenimento sarà lo spettacolo dei WeRevolution – The SynthPhonic Choir di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
NATALE A CHIOGGIA, SABATO 20 IL MUSICAL DEL GRINCH E TANTA MUSICA LIVE Il Natale si avvicina e Chioggia vi attende per acquistare i vostri regali e vivere l’atmosfera delle feste nel centro città. Il Christmas Village, la casa di babbo Natale, tanti mer - facebook.com facebook
