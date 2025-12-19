Natale 2025 | l' Università chiude per le feste
L’Università di Parma comunica che da mercoledì 24 dicembre a martedì 6 gennaio gli uffici e gli edifici dell’Ateneo resteranno chiusi al pubblico, con eccezione di quelli con obbligo di apertura istituzionale, cioè le strutture di assistenza ospedaliera.Sarà chiuso anche il ParmaUniverCity Info. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
??NATALE 2025: IDEE REGALO PER GLI AMICI DELL'UNIVERSITÀ ?? #ItsChristmasTime
Polignano a Mare - Festa di Natale all’Università Popolare. Tanti i momenti che hanno accompagnato oggi pomeriggio la festa dell'UniPop, tra canzoni natalizie con la partecipazione di Angela Pirrera, Lino Pascali, e Antonio Calderaro alla tastiera, ai moment - facebook.com facebook
