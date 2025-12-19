Natale 2025 | le novità creative di FILA tra pastelli Lyra sketchbook Canson e set Daler-Rowney

Scopri le novità creative di Natale 2025 con FILA: un mondo di ispirazione e colore tra pastelli Lyra, sketchbook Canson e set Daler-Rowney. Idee perfette per regalare emozioni e stimolare la creatività di grandi e piccini, rendendo il Natale ancora più speciale.

Per il Natale 2025, F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini propone una gamma di regali pensati per chi ama creare, dai principianti agli artisti più esperti. Materiali professionali e kit completi trasformano ogni dono in un'esperienza artistica immediata e coinvolgente. Tra le novità spiccano i Lyra Oil Pastels, pastelli a olio morbidi e ricchi di pigmento, perfetti per disegno e pittura su carta e tela.

