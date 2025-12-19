A Pristina, capitale del Kosovo, l’atmosfera natalizia si accende con il tradizionale conto alla rovescia. Centinaia di persone si sono raccolte per assistere all’accensione dell’albero di Natale, alto 13 metri, simbolo di gioia e speranza. Un momento di festa che segna l’inizio delle celebrazioni natalizie, portando spirito di comunità e calore in città.

© Lapresse.it - Natale 2025: l'albero e l'aria di festa di Pristina, la capitale del Kosovo

(LaPresse) Centinaia di persone si sono radunate nella capitale del Kosovo, Pristina, per partecipare al conto alla rovescia per l’accensione dell’ albero di Natale alto 13 metri, che segna l’inizio delle festività natalizie. Mercatini, giostre, luci a forma di stella, vin brulè e cioccolata calda hanno resto l’atmosfera magica. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

