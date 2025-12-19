' Nastro Rosa sotto la Torre' un percorso di speranza | attività sportive integrate per donne operate al seno

La Giunta comunale di Pisa ha approvato il progetto sportivo 'Nastro Rosa sotto la Torre', promosso dall’ASD Club Scherma Pisa 'Antonio Di Ciolo', concedendo un contributo straordinario per la sua realizzazione. L’iniziativa si svolge a Pisa dallo scorso ottobre e durerà fino a maggio 2026, ed è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Nastro Rosa della Federscherma, partecipazione record con 40 società che portano in pedana le donne operate di tumore al seno

Leggi anche: Record di adesioni al progetto “Nastro Rosa” della Federscherma: 40 società in pedana per le donne operate di tumore al seno

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sport, approvato il progetto “Nastro Rosa sotto la Torre” a sostegno delle donne operate per tumore al seno.

Nastro Rosa Tour. . Con l’arrivo del Natale, il Marina Militare Nastro Rosa Tour rivolge i migliori auguri di Buon Natale e Buone Feste a tutti. With the arrival of Christmas, the Marina Militare Nastro Rosa Tour extends its warmest wishes for a Merry Christmas a - facebook.com facebook