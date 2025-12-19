' Nastro Rosa sotto la Torre' un percorso di speranza | attività sportive integrate per donne operate al seno

La Giunta comunale di Pisa ha approvato il progetto sportivo 'Nastro Rosa sotto la Torre', promosso dall’ASD Club Scherma Pisa 'Antonio Di Ciolo', concedendo un contributo straordinario per la sua realizzazione. L’iniziativa si svolge a Pisa dallo scorso ottobre e durerà fino a maggio 2026, ed è. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Sport, approvato il progetto “Nastro Rosa sotto la Torre” a sostegno delle donne operate per tumore al seno.

