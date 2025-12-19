Nascono i Leo Agrigento Chiaramonte inaugurato il movimento giovanile del Lions Club

Una nuova realtà prende vita nel panorama del volontariato locale. Fortemente voluto dal presidente Giuseppe Pullara, il Lions Club Agrigento Chiaramonte ha ufficialmente dato vita al Leo Club Agrigento Chiaramonte, movimento giovanile internazionale del Lions, con la cerimonia di charter. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

