Nascono i Leo Agrigento Chiaramonte inaugurato il movimento giovanile del Lions Club
Una nuova realtà prende vita nel panorama del volontariato locale. Fortemente voluto dal presidente Giuseppe Pullara, il Lions Club Agrigento Chiaramonte ha ufficialmente dato vita al Leo Club Agrigento Chiaramonte, movimento giovanile internazionale del Lions, con la cerimonia di charter. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Nascono i Leo Agrigento Chiaramonte: inaugurato il movimento giovanile del Lions Club - Con la nascita dei Leo, il Lions Club Agrigento Chiaramonte lancia un messaggio chiaro: il futuro del volontariato è nelle mani dei giovani ... grandangoloagrigento.it
DA AGRIGENTO, PASSANDO PER TERRASINI FINENDO A MAZARA DEL VALLO SOLO OGGI NASCONO 3 FARI DI SPERANZA Solo oggi abbiamo macinato 700 km in giro per la Sicilia, il nostro movimento cresce in tutte le province fa impressione vedere t - facebook.com facebook
