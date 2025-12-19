Nasce il Parco della Costa dei Trabocchi e Teatina approvato l’emendamento di Sigismondi
Via libera dalla commissione Bilancio all’emendamento presentato dal senatore Etelwardo Sigismondi (Fratelli d’Italia) che segna una svolta per l’area protetta finora conosciuta come Parco della Costa Teatina. Con la nuova Legge di Bilancio, prenderà ufficialmente il nome di Parco della Costa dei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Il Parco della Costa Teatina che dovrebbe tutelare anche i trabocchi: deciso nel 2001, non esiste ancora
Leggi anche: Il Parco della costa teatina attende da quasi 25 anni, ricorso al Tar del Wwf contro l'immobilismo delle istituzioni
Ambiente, Sigismondi (FdI): approvato l’emendamento, nasce il “Parco della costa dei Trabocchi e Teatina”, Ruolo centrale ai sindaci; Presentato il programma delle attività sociali 2026 del Club Alpino Italiano Sezione di Catanzaro.
Roma, APPROVATO EMENDAMENTO: NASCE IL PARCO DELLA COSTA DEI TRABOCCHI E TEATINA, RUOLO CENTRALE AI SINDACI - Il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione, da parte della commissione Bilancio, dell’emendamento sul Parco della Costa Teati ... abruzzonews24.com
FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «AMBIENTE, SIGISMONDI (FDI): APPROVATO L’EMENDAMENTO, NASCE IL “PARCO DELLA COSTA DEI TRABOCCHI E TEATINA”, RUOLO CENTRALE AI ... - Il senatore abruzzese di Fratelli d'Italia Etelwardo Sigismondi esprime grande soddisfazione per l'approvazione, da parte della commissione Bilancio, ... agenziagiornalisticaopinione.it
Marchio 'Costa dei trabocchi', un patto per il territorio - Valorizzare e promuovere le eccellenze del territorio, dalle imprese agroalimentari ai servizi turistici, dall'ospitalità alla ristorazione, in un'ottica di qualità, sostenibilità e identità locale. ansa.it
Una tavola che nasce dal bosco Parco Fluviale Tolmino Baldassarri – Cannuzzo Nel cuore del Parco Fluviale Tolmino Baldassarri, tra pioppi argentati, silenzi interrotti dal volo dei rapaci e un tappeto di foglie d’autunno, ha preso vita un allestimento dav - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.