Nasce CIQO | rete di dentisti per qualità e fiducia oltre il low cost

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 dicembre 2025 a Milano nasce CIQO, il Consorzio Italiano Qualità Odontoiatrica, una rete di studi dentistici che punta a valorizzare l’eccellenza, la professionalità e la fiducia. Un progetto innovativo che si propone come alternativa alle catene e all’odontoiatria low cost, mettendo al centro il rapporto umano e l’identità professionale di ogni odontoiatra. Un nuovo punto di riferimento per la salute orale di qualità.

nasce ciqo rete di dentisti per qualit224 e fiducia oltre il low cost

© Sbircialanotizia.it - Nasce CIQO: rete di dentisti per qualità e fiducia, oltre il low cost

A Milano, il 19 dicembre 2025, prende forma CIQO, il Consorzio Italiano Qualità Odontoiatrica: un progetto che unisce studi già affermati e punta a un’alternativa concreta alle catene a marchio unico e all’odontoiatria low cost, riportando al centro identità professionale e rapporto con il paziente. Un patto comune che parte dalla fiducia Prima ancora di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Leggi anche: Qualità e risparmio: 15 completi sportivi low cost, e sotto i 10 euro, che stanno andando a ruba

Leggi anche: Nasce una nuova compagnia aerea low cost made in Sicily. Etna Sky punta anche sul Ridolfi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.