Nasce CIQO | rete di dentisti per qualità e fiducia oltre il low cost

Il 19 dicembre 2025 a Milano nasce CIQO, il Consorzio Italiano Qualità Odontoiatrica, una rete di studi dentistici che punta a valorizzare l’eccellenza, la professionalità e la fiducia. Un progetto innovativo che si propone come alternativa alle catene e all’odontoiatria low cost, mettendo al centro il rapporto umano e l’identità professionale di ogni odontoiatra. Un nuovo punto di riferimento per la salute orale di qualità.

