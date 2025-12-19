Nasce CIQO | rete di dentisti per qualità e fiducia oltre il low cost
Il 19 dicembre 2025 a Milano nasce CIQO, il Consorzio Italiano Qualità Odontoiatrica, una rete di studi dentistici che punta a valorizzare l’eccellenza, la professionalità e la fiducia. Un progetto innovativo che si propone come alternativa alle catene e all’odontoiatria low cost, mettendo al centro il rapporto umano e l’identità professionale di ogni odontoiatra. Un nuovo punto di riferimento per la salute orale di qualità.
A Milano, il 19 dicembre 2025, prende forma CIQO, il Consorzio Italiano Qualità Odontoiatrica: un progetto che unisce studi già affermati e punta a un'alternativa concreta alle catene a marchio unico e all'odontoiatria low cost, riportando al centro identità professionale e rapporto con il paziente.
