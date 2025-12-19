NASCAR l’ex pilota Greg Biffle scompare a 55 anni in un incidente aereo

La tragica scomparsa di Greg Biffle, ex pilota NASCAR, a soli 55 anni, ha colpito il mondo dello sport e non solo. L’incidente aereo avvenuto vicino a Statesville, North Carolina, ha portato via un talento e una personalità amata, lasciando un vuoto nel cuore di fan e familiari. Un tragico evento che ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

© Oasport.it - NASCAR, l’ex pilota Greg Biffle scompare a 55 anni in un incidente aereo L’ex pilota della NASCAR Greg Biffle è morto in un incidente aereo all’età di 55 anni. L’americano è scomparso insieme a tre familiari nei pressi dell’aereoporto di Statesville, nello Stato del North Carolina. Lo statunitense era passeggero di un jet privato di Cessna Citation. La Federal Aviation Administration (FAA) è intervenuta per indagare e il direttore dell’aeroporto, John Ferguson ha confermato in una conferenza stampa la chiusura a tempo indeterminato dell’aeroporto. Il campione 2002 NASCAR Xfinity Series e 2000 della NASCAR Truck Series è deceduto insieme alla moglie Cristina ed ai figli Ryder e Emma. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: Greg Biffle, cade l'aereo privato del pilota Nascar: dramma a Statesville. «A bordo anche la moglie e i figli» Leggi anche: Greg Biffle e la sua famiglia sono morti in un incidente aereo, è una tragedia: lutto nel mondo NASCAR La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il video dell’incidente aereo di Greg Biffle, ex pilota Nascar. Morto insieme alla moglie e ai figli - Aereo privato precipita a Statesville: sei morti, tra cui l'ex pilota Nascar Greg Biffle con la famiglia, conferme e testimonianze ufficiali. blitzquotidiano.it

Il suo jet privato si schianta e prende fuoco: morto Greg Biffle, leggenda dell'automobilismo. A bordo anche la moglie e i figli - L'incidente in un tentativo di atterraggio nella Carolina del Nord. today.it

Greg Biffle, precipita l'aereo del pilota Nascar: «Era a bordo insieme alla moglie e i due figli, sono tutti morti» - Un aereo privato è precipitato negli Stati Uniti, nell'aeroporto regionale di Statesville intorno alle 10:15 del mattino ora locale, giovedì 18 dicembre. leggo.it

#Incidente #aereo nella #NorthCarolina, il bilancio terribile: morto anche un ex pilota Nascar - facebook.com facebook

#Incidente #aereo nella #NorthCarolina, il bilancio terribile: morto anche un ex pilota Nascar x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.