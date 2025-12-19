Napoli travolta ed uccisa in kayak a Posillipo | patteggiamento dell?imputato

Una tragedia che ha sconvolto Napoli: Cristina Frazzica, ricercatrice di Voghera, è stata tragicamente investita e uccisa mentre era in kayak a Posillipo. L’imputato, un avvocato napoletano di 49 anni, ha scelto il patteggiamento, ricevendo una condanna di un anno, dieci mesi e sei giorni. La vicenda ripropone il dramma delle conseguenze di incidenti sulla strada e l’importanza della sicurezza in acqua.

Travolta e uccisa in kayak, l'imputato patteggia - Termina con un patteggiamento, il procedimento giudiziario a carico di Guido Furgiuele, che il 9 giugno 2024 era alla guida della barca che travolse e uccise Cristina Frazzica, ricercatrice di Voghera ... rainews.it

Cristina Frazzica morta in kayak, investitore patteggia condanna. “Navigava al triplo della velocità consentita” - Dalla consulenza è emerso che la barca del professionista napoletano andava al triplo della velocità consentita; l'incidente a Napoli nel giugno 2024 ... fanpage.it

